На Полтавщине и Сумщине раздались взрывы

Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы слышали в Полтаве и Сумской области.

Они прозвучали после полуночи 16 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно о взрывах на Полтавщине и Сумщине

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 21:06.

Воздушные силы неоднократно предупреждали регион об угрозе атаки российских беспилотников.

Уже в 00:09 Общественное сообщило о взрывах в Полтаве.

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В Сумской области воздушная тревога началась в 21:24.

В пределах региона фиксировали более 10 групп "Шахедов".

Громко в области было в 22:05. Как пишет Суспільне, взрывы прогремели в Ахтырке.

Сейчас о возможных последствиях атаки местные власти не сообщают.

Ранее из-за атаки вражеских дронов взрывы также прозвучали на Днепропетровщине.