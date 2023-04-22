В Кремле отреагировали на расторжение договора аренды с их посольством в Киеве

В России отреагировали на решение Киеврады расторгнуть договор аренды с их посольством. Там заявили, что якобы они также будут принимать "соответствующие меры".

Дмитрий Песков поспешил заявить, что, мол, у России тоже есть "земля под посольством Украины". Так он отреагировал на решение Киевского городского совета от 20 апреля.

Заметьте Музей Степана Бандеры туда отлично впишется, – политолог о закрытом посольстве России в Киеве

Что заявили у Путина

Здесь также есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься,

– пригрозил Песков.

Однако он точно не сказал, какие действия предпримет Кремль.

Политолог Николай Давидюк отметил, что Россия будет пытаться обыграть это событие. Политолог предложил в здании, где находилось посольство России, разместить определенные учреждения. В частности, сделать там госпиталь, переселить детей, которых украла Россия или даже музей Степана Бандеры. Также там можно разместить волонтерскую базу.

"А можем пойти еще дальше и посадить там антикоррупционные органы, и они были бы хорошо защищены заборами, за которыми прятались россияне", – заметил Давидюк.

Он добавил, что нужно сделать так, чтобы посольство России в Украине больше никогда не открывалось.

Также Николай Давидюк заявил, что наше государство должно все дачи и квартиры россиян в Украине отобрать у них и передать украинским внутренне перемещенным лицам, которым негде жить.

Что этому предшествовало