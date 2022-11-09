На правом берегу Днепра россияне взрывают мосты

Российские захватчики продолжают прибегать к странным поступкам в Херсонской области. На этот раз они взорвали мосты.

Соответствующую информацию начали писать в местных телеграмм-каналах и подтвердили местные власти. Речь идет о переправах на правом берегу Днепра, пишет 24 канал.

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Оккупанты массово подрывают мосты на Херсонщине

По дороге из Снигиревки в сторону Херсона на канале взорваны мосты,

– написал Евгений Рыщук.

По данным Олешковского городского головы, россияне взорвали мосты в Белозерском районе.

По данным телеграмм-каналов, российские захватчики уже взорвали:

Дарьевский мост;

Тягинский пешеходный мост;

Новокаирский мост;

переправу возле села Львово;

переправу у города Садово;

переправу у рыбной инспекции;

а также баржовый Антоновский мост.

Кроме того, информацию о подрывах трех мостов подтвердили оккупанты. Они отметили, что якобы больше не функционируют Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мост через реку Ингулец. Оккупанты цинично отметили, что якобы так они ждут наступление Вооруженных Сил Украины.



Российские захватчики могли взорвать Дарьевский мост / Фото "Риа-Мелитополь"



Оккупанты взорвали мосты из Снигиревки в Херсон / Фото Евгения Рыщука\



Оккупанты взорвали мосты в Белозерском районе / Фото Евгения Рыщука

Более того, Евгений Рыщук написал, что на территории самого Херсона почти всюду исчезли российские флаги-тряпки. Это достаточно подозрительно, учитывая тот факт, что оккупанты пытаются всовывать свои тряпки в каждый уголок оккупированной территории.

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Хлань подтвердил взрывы мостов

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Медиацентра Украина" подтвердил, что Херсон уже четвертые сутки находится без света и связи, но специалисты смогли подстроить оборудование, чтобы у людей хотя бы иногда был интернет. Что касается действий врага, то Хлань отметил, что пока нет официальной информации.

Мы понимаем, что оккупант отступает не только из Снигиревки, но и по всей линии фронта. И можно говорить о том, что, если они уже взорвали мост через канал на выезде из Снигиревки, то они, видимо, не контролируют Снигиревку,

– заявил Хлань.

Депутат также заверил, что оккупанты подрывают мосты намеренно, чтобы приостановить движение ВСУ. Такие факты точно есть в:

Новых Каирах;

Миловом через Балку.

Сергей Хлань объяснил, что мост взорван в Дарьевке и фактически Херсонская область по реке Ингулец поделена на две части.

Оккупанты подрывают вышки

Украинский журналист из Херсона Константин Рыженко сообщил, что российские захватчики вместе с выходом из сел и подрывом мостов целенаправленно подрывают вышки мобильной связи.

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