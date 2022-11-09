На правом берегу Днепра россияне взрывают мосты
Российские захватчики продолжают прибегать к странным поступкам в Херсонской области. На этот раз они взорвали мосты.
Соответствующую информацию начали писать в местных телеграмм-каналах и подтвердили местные власти. Речь идет о переправах на правом берегу Днепра, пишет 24 канал.
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Оккупанты массово подрывают мосты на Херсонщине
По дороге из Снигиревки в сторону Херсона на канале взорваны мосты,
– написал Евгений Рыщук.
По данным Олешковского городского головы, россияне взорвали мосты в Белозерском районе.
По данным телеграмм-каналов, российские захватчики уже взорвали:
- Дарьевский мост;
- Тягинский пешеходный мост;
- Новокаирский мост;
- переправу возле села Львово;
- переправу у города Садово;
- переправу у рыбной инспекции;
- а также баржовый Антоновский мост.
Кроме того, информацию о подрывах трех мостов подтвердили оккупанты. Они отметили, что якобы больше не функционируют Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мост через реку Ингулец. Оккупанты цинично отметили, что якобы так они ждут наступление Вооруженных Сил Украины.
Российские захватчики могли взорвать Дарьевский мост / Фото "Риа-Мелитополь"
Оккупанты взорвали мосты из Снигиревки в Херсон / Фото Евгения Рыщука\
Оккупанты взорвали мосты в Белозерском районе / Фото Евгения Рыщука
Более того, Евгений Рыщук написал, что на территории самого Херсона почти всюду исчезли российские флаги-тряпки. Это достаточно подозрительно, учитывая тот факт, что оккупанты пытаются всовывать свои тряпки в каждый уголок оккупированной территории.
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Хлань подтвердил взрывы мостов
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Медиацентра Украина" подтвердил, что Херсон уже четвертые сутки находится без света и связи, но специалисты смогли подстроить оборудование, чтобы у людей хотя бы иногда был интернет. Что касается действий врага, то Хлань отметил, что пока нет официальной информации.
Мы понимаем, что оккупант отступает не только из Снигиревки, но и по всей линии фронта. И можно говорить о том, что, если они уже взорвали мост через канал на выезде из Снигиревки, то они, видимо, не контролируют Снигиревку,
– заявил Хлань.
Депутат также заверил, что оккупанты подрывают мосты намеренно, чтобы приостановить движение ВСУ. Такие факты точно есть в:
- Новых Каирах;
- Миловом через Балку.
Сергей Хлань объяснил, что мост взорван в Дарьевке и фактически Херсонская область по реке Ингулец поделена на две части.
Оккупанты подрывают вышки
Украинский журналист из Херсона Константин Рыженко сообщил, что российские захватчики вместе с выходом из сел и подрывом мостов целенаправленно подрывают вышки мобильной связи.
Уход оккупантов из Херсона: основное
- В начале ноября оккупанты сняли свой флаг-тряпку с территории областной военной администрации. Потом и сами ушли из помещения ОВА.
- Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь эти действия могут быть ловушкой для ВСУ. В частности, замминистра обороны Анна Маляр объяснила, что россияне пытаются дезориентировать украинских военных, однако наша разведка внимательно следит за ситуацией.
- Кроме того, оккупанты перебрасывают в Херсонскую область "чмобиков", а также собирают плавсредства возле самого города. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов считает, что в Херсоне будут тяжелые бои, ведь у россиян там много артиллерии и живой силы.
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