На ЧП "Рава-Русская" поляк сбил трех украинских водителей: в сети опубликовали видео

На заблокированном пункте пропуска "Рава-Русская" на границе Польши с Украиной польский водитель сбил на пешеходном переходе троих украинских водителей.

Информацию об этом и видео с места событий опубликовал у себя в фейсбуке журналист Евгений Плинский.

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На распространенных кадрах видно, как на месте аварии собралась толпа, в основном это украинские водители. В видео слышно брань и угрозы "заблокировать фурами весь город" в ответ на неадекватное поведение поляка.

Из видео также понятно, что с инцидентом уже будут разбираться польские полицейские, также прибыла скорая помощь. Пока нет информации о том, был ли водитель, устроивший ДТП, участником акции протеста.

На ЧП "Рава-Русская" произошло ДТП: смотрите видео

Также в своем сообщении журналист сообщил информацию, что митинг поляков может быть проплачен. Он даже назвал суммы, которые якобы платят полякам.

Кстати, польские митингующие из партии Рафаля Меклера признались, что за перекрытие границы получают по 400 злотых (около 3700 гривен) в день,

– отметил Плинский.

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Главное о блокировке границы

Польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе 6 ноября.

9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем.

Очереди из грузовых транспортных средств становятся все длиннее. Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков и ожидает ответа с их стороны.

Также известно, что Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска.

11 декабря пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" был разблокирован, ведь мэр отозвал разрешение на акцию протеста.

! На фоне смены правительства в Польше ожидают, что подобные решения примут и другие представители местных властей. Следовательно, в ближайшее время пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" также, скорее всего, будут разблокированы.