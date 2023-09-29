Даже не Россия: пропагандисты показали кадры не с тем городом в сюжете о Калининграде
Российские пропагандисты путаются не только в методиках, но и городах своей страны. Вместо российского Калининграда в эфире показали совсем другой город, вообще никак не касающийся страны-агрессорки.
В эфире пропагандистского телеканала России новость о Калининградском благоустройстве проиллюстрировали не теми кадрами. На записи не российский город. 24 Канал.
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В кадр попала Польша
В российском эфире в сюжете об успешном развитии Калининграда, несмотря на санкции, был показан польский город Эльблонг. На записи сначала показывали нужный город, но потом что-то пошло не так. Российские пропагандисты не заметили, что показали совсем не то.
В России перепутали города: смотрите видео
Речь идет о фрагменте с 12 секунды. Там показали кадры с польским Эльблонгом.
Ельблонг и Каллининград на карте / Скриншот 24 Канала
Фейлы российской пропаганды: последние новости
- В местной администрации решили пропиариться и с помощью фоторедактора "вручили" награду погибшему оккупанту. Это вызвало возмущение даже в приверженцев так называемой "спецоперации". На опубликованном фото с наградой – Артур Султангалиев. Примечательно, что смертельные ранения он получил еще в январе 2023 года, а "награду" – в июле.
- Пропагандистка Скабеева пригласила в эфир польского эксперта. Очевидно, ему предстояло рассказать о том, что Польша на фоне скандала сократит свою военную помощь ВСУ, однако что-то пошло "не так". Эксперт в эфире заявил, что "за последние полтора года Украина с точки зрения польских интересов добилась невероятного результата ".
- Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева не устает удивлять своим "креативом". Она принялась убеждать, что западные санкции России совсем не вредят, в то время как рядовые россияне из-за ограничений даже не могут купить исправный электрический чайник. Пока у одних россиян истерика из-за "чуда техники" – новые электрические чайники российского производства – другие нашли "много преимуществ" для жизни в Северной Корее. Как считают россияне, там более адекватные люди, дети любят своих родителей, а главное – нет разврата и аморальных принципов, как в "ненавистной для них Америке".