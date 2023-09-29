Даже не Россия: пропагандисты показали кадры не с тем городом в сюжете о Калининграде

Российские пропагандисты путаются не только в методиках, но и городах своей страны. Вместо российского Калининграда в эфире показали совсем другой город, вообще никак не касающийся страны-агрессорки.

В эфире пропагандистского телеканала России новость о Калининградском благоустройстве проиллюстрировали не теми кадрами. На записи не российский город. 24 Канал.

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В кадр попала Польша

В российском эфире в сюжете об успешном развитии Калининграда, несмотря на санкции, был показан польский город Эльблонг. На записи сначала показывали нужный город, но потом что-то пошло не так. Российские пропагандисты не заметили, что показали совсем не то.

В России перепутали города: смотрите видео

Речь идет о фрагменте с 12 секунды. Там показали кадры с польским Эльблонгом.



Ельблонг и Каллининград на карте / Скриншот 24 Канала

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