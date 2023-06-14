На саммите в Вильнюсе Украине дадут четкий сигнал о членстве в НАТО, – Столтенберг

Вскоре в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Во время него Украина получит четкий сигнал относительно членства в Альянсе.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 Канал. Саммит НАТО состоится 11 – 12 июля.

Интересно Украине могут предложить израильскую модель безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, – NYT

Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита в Вильнюсе

По словам генсека НАТО, на саммите в Вильнюсе страны-члены направят четкий сигнал поддержки и солидарности с Украиной.

Чтобы было ясно, что будущее Украины – с НАТО,

– отметил Столтенберг

Он добавил, что благодаря помощи, оказанной союзниками по НАТО, Украина начала масштабное наступление, продвигается вперед и освобождает свои территории. На этой неделе министры также обсудят, как усилить оборону Североатлантического союза с помощью новых региональных планов для защиты союзников с помощью сил, находящихся в высоком уровне готовности.

По словам Столтенберга, у НАТО также еще продолжаются консультации по поводу того, какой будет формулировка Вильнюсского саммита по поводу предстоящего присоединения Украины к Альянсу.

"Я уверен, что мы найдем хорошее решение на этом саммите", – заметил генсек.

Он добавил, что в настоящее время союзники еще не согласовали позицию относительно механизма движения Украины в НАТО, но пришли к согласию относительно ряда ключевых позиций.

"Союзники пришли к соглашению относительно украинского членства. Мы согласились, что двери НАТО – открыты… Мы также согласились, что Украина станет членом Альянса ", – пояснил Столтенберг.

Кроме того, страны НАТО согласились, что только от них и Украины зависит, станет ли она членом Альянса. Генсек подчеркнул, что сейчас приоритетом является его сохранение как независимое государство. Для этого НАТО согласует многолетнюю программу, которая поможет нашей стране перейти от советских стандартов к стандартам Североатлантического союза и стать с ним полностью взаимосовместимой.

Стоит прочесть Не все на нашей стороне: почему в НАТО не готовы обсуждать членство Украины во время войны

Кратко о саммите в Вильнюсе