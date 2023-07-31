На шахте в Донецкой области произошел внезапный выброс угля и газа: есть погибшие

В воскресенье, 30 июля, произошел внезапный выброс угля и газа в Шахтоуправлении "Покровское". В результате чрезвычайной ситуации есть жертвы.

Из-за взрыва пропали без вести трое работников. Впоследствии стало известно, что они погибли – их тела обнаружили во время аварийно-спасательных работ. Это машинист и два проходчика.

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Причины аварии устанавливаются.

Что известно о погибших

Как указывают в Минэнерго, погибли трое рабочих:

машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич;

проходчик Федоренко Артем Олегович;

проходчик Ночка Евгений Владимирович.

Последние аварии на шахтах

: "Покровское" – самая большая угольная шахта Украины. В 2021 году там была авария с выбросом метана, тогда погибли 6 человек.

17 июня произошел выброс метана на шахте в Павлограде. Это произошло ночью, на то время под землей работали 200 горняков. Их вывели из шахты, трое получили ранения.

В мае произошла авария во Львовской области: там погиб работник шахты "Червоноградская" – вероятно, в результате несчастного случая.

А в Днепропетровской области в конце 2022 года из-за российских обстрелов под землей оказались почти 500 шахтеров. К счастью, всех удалось спасти.