На шахте во Львовской области произошел обвал грунта: погибли горняки

29 июня в одной из шахт Червоноградского района произошла чрезвычайная ситуация. Там обрушилась почва. В смертельной земельной ловушке оказались горняки.

На шахте "Возрождение" в селе Межиречье на глубине более 500 метров обрушилась почва. К сожалению, есть жертвы.

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Обвал на шахте во Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявлял, что к поисково-спасательным работам привлекли 15 чрезвычайников и 26 горняков. Под завалами могли находиться два горняка. Позже в ГП "Львовуголь" сообщили трагическую новость. Оба мужчины погибли. Также в компании поделились обстоятельствами инцидента.

Отмечается, что в 13:20 на соединении 174 монтажной камеры со 174 конвейерным штреком пласта "Сокальский", под действием горного давления произошло обрушение пород кровли. В результате были смертельно травмированы горняки Андрей Кончук и Владимир Макогон.

У Андрея Кончука остались двое несовершеннолетних детей и жена. Он проработал на шахте "Возрождение" почти три года. У Владимира Макогона тоже двое маленьких детей. Он более шести лет посвятил работе на этой шахте.

Напомним, что Шахта "Возрождение" (до 2001 года Шахта № 4 "Великомостовская") – угольная шахта в Украине, отделено подразделение государственного предприятия "Львовуголь" во Львовско-Волынском каменноугольном бассейне. Заработала в 1961 году.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибших.