На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд
13 июня 2024, 21:02Читати новину українською
На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.
Синяя линия метрополитена: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров
Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".
На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.
Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.