На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Синяя линия метрополитена: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров

Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.