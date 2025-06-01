На Сумщине прогремел взрыв: туда летела ракета

Вечером 1 июня в Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Военные сообщили об угрозе баллистики.

В частности, об опасности предупредили жителей Сумской области, передает 24 Канал.

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Взрывы в Сумской области

В 21:15 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока. Мониторы уточнили, что по Украине может быть запущена баллистика из Курщины.

В 21:17 стало известно, что скоростная цель с Курщины летит на Сумщину.

В 21:19 еще одна скоростная цель направилась на Сумщину и Полтавщину.

В Сумской области раздался взрыв.

Напомним, что в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов. Кроме того, враг запустил 7 ракет – крылатых и баллистических. "Искандером-М" противник попал по расположению одного из подразделений Сухопутных войск ВСУ – по 239-му полигону. Погибли 12 военных, более 60 получили ранения.

К слову, Россия стягивает технику и обустраивает позиции для запуска дронов в Курской области, усиливая военную активность.