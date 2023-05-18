Россияне уже дважды пытались убить командующего сил ТРО Танцура: как узнавали данные

Россияне уже дважды пытались убить командующего силами Территориальной обороны Вооруженных сил Украины И дважды оккупанты знали информацию о местонахождении генерал-майора.

2 мая главарь российских наемников ППК "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о якобы гибели генерал-майора Игоря Танцуры. В ВСУ опровергли вброс, к счастью, командующий сил ТРО остался жив. Однако, как оказалось, покушение на него тогда действительно было.

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Боевики пытались убить командующего Сил ТрО Игоря Танцура в Донецкой области, когда тот ехал из города Часов Яр в Бахмут: его колонну обстреляли - и в машину, в которой должен был находиться Танцура, попали.



Пригожин показал попадание в авто, как доказательство убийства Танцоры / Фото телеграмм-каналы

План оккупантов провалился

Командующий в тот день сел в машину сопровождения, ей удалось уехать из-под обстрела.

Со ссылкой на источники в военных кругах УП пишет, что это уже вторая попытка ликвидировать Игоря Танцура.

Ранее украинская сторона перехватила данные россиян о маршруте передвижения командующего Сил ТрО на фронте в течение следующих нескольких дней и успела внести изменения в него.

"Впрочем, вопрос, откуда россияне получали информацию в обоих случаях", – остается открытым.