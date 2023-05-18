2 травня ватажок російських найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин повідомив про нібито загибель генерал-майора Ігоря Танцюри. У ЗСУ спростували вкид, на щастя, командувач сил ТрО залишився живим. Однак, як виявилось, замах на нього тоді таки дійсно був.

До теми Хто такий Ігор Танцюра: біографія генерала, про загибель якого збрехав Пригожин

Бойовики намагались вбити командувача Сил ТрО Ігоря Танцюру на Донеччині, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмута: його колону обстріляли – і в машину, в якій мав перебувати Танцюра, влучили.



Пригожин показав влучання в авто, як доказ вбивства Танцюри / Фото телеграм-канали

План окупантів провалився

Командувач того дня сів у машину супроводу, їй вдалося виїхати з-під обстрілу.

З посиланням на джерела у військових колах УП пише, що це вже друга спроба ліквідувати Ігоря Танцюру.

Раніше українська сторона перехопила дані росіян про маршрут пересування командувача Сил ТрО на фронті протягом кількох наступних днів і встигла внести зміни до нього.

"Втім, питання, звідки росіяни отримували інформацію в обох випадках", – залишається відкритим.