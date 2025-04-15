В подвале на Тернопольщине нашли мертвым 23-летнего мужчину, которого объявили в розыск

На Тернопольщине правоохранители обнаружили тело пропавшего 23-летнего мужчины, которого искали больше недели. Погибшего нашли в затопленном подвале недостроенного гаража.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Какова причина смерти пропавшего парня

Жительница села Озерная 11 апреля сообщила в полицию об исчезновении 23-летнего знакомого. Она рассказала, что последний раз видела товарища еще 5 апреля, после этого его нигде не появлялся.

Сразу после этого сотрудники Зборовского отделения полиции опросили соседей и осмотрели заброшенные помещения.

Нашли бездыханное тело мужчины на территории недостроенного гаража в одном из сел Озернянской общины, а именно в подвале на глубине двух метров, заполненном водой. Следов насильственной смерти на теле погибшего эксперт не обнаружил. Он предполагает, что в темноте потерпевший не видел, куда шел, то провалился,

– говорится в сообщении.

В то же время судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти – утопления.



По данному факту открыто производство с пометкой "несчастный случай". Сейчас следствие все еще продолжается.

К слову, в Сумах 13 апреля исчезла Диана Череповская. Девушка вышла вечером из общежития и не вернулась.