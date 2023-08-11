На территорию детской больницы в Киеве упали обломки ракеты
Враг атаковал территорию Украины "Кинжалами". Обломки сбитой ракеты упали на территории детской больницы в Киеве.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Обломки сбитых ракет упали возле больницы
Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что обломки упали на территории детской больницы в Оболонском районе. По его словам, обломков ракет было несколько.
На территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место,
– заявил Кличко.
Кроме обломков ракеты, упавших на территорию детской больницы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева. Кличко также сообщил, что на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
Перед этим в Киеве слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва. В сети предварительно сообщалось о работе систем и средств ПВО.
К слову, в сети сообщалось о нескольких группах пусков ракет. В частности, взрывы также слышали и в Винницкой и Хмельницкой областях.
Массированная ракетная атака 5 августа: что известно
- Накануне враг нанес массированную ракетную атаку вечером 5 августа. Тогда россияне запустили по территории Украины ракеты разных типов – крылатые "Калибры" и аэробаллистические "Кинжалы".
- В первой волне атаки вечером субботы агрессор применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Воздушным силам удалось сбить 12 "Калибров", информация о "Кинжалах" не обнародовалась.
- Одним из главных направлений для атаки стал Староконстантинов в Хмельницкой области. В ОВА сообщили, что в области взрывной волной была повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, а также окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.