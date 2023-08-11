На территорию детской больницы в Киеве упали обломки ракеты

Враг атаковал территорию Украины "Кинжалами". Обломки сбитой ракеты упали на территории детской больницы в Киеве.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Обломки сбитых ракет упали возле больницы

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что обломки упали на территории детской больницы в Оболонском районе. По его словам, обломков ракет было несколько.

На территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место,

– заявил Кличко.

Кроме обломков ракеты, упавших на территорию детской больницы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева. Кличко также сообщил, что на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

Перед этим в Киеве слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва. В сети предварительно сообщалось о работе систем и средств ПВО.

К слову, в сети сообщалось о нескольких группах пусков ракет. В частности, взрывы также слышали и в Винницкой и Хмельницкой областях.

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