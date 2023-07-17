В Одесской области столкнулись автобус и фура: среди пострадавших дети
Источник:ГУНП в Одесской области
Автобус и фура столкнулись ночью на трассе Одесса – Кишинев. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых – несовершеннолетние.
ДТП произошло 16 июля около 23:00. Водитель автобуса столкнулся с фурой примерно на 36 км автодороги Одесса – Рени.
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В ДТП пострадали дети
По предварительной информации правоохранителей, 50-летний водитель автобуса сообщения Одесса – Кишинев двигался в направлении села маяки. Мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовым автомобилем с двигавшимся в попутном направлении прицепом. За рулем фуры находился 48-летний водитель.
На месте аварии водители сразу проверили состояние опьянения. Правоохранители провели экспертизу и заявили, что оба водителя трезвые.
К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Травмы получили 11 пассажиров автобуса, среди которых 6 – несовершеннолетние. Все травмированные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования.
Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. В рамках производства полицейские назначили ряд экспертиз, следствие продолжается.
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