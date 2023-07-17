ДТП сталася 16 липня близько о 23:00. Водій автобуса зіткнувся з фурою приблизно на 36 кілометрі автодороги Одеса – Рені.

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В ДТП постраждали діти

За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний водій автобуса сполучення Одеса – Кишинів рухався у напрямку села маяки. Чоловік не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з вантажним автомобілем з причепом, який рухався у попутному напрямку. За кермом фури був 48-річний водій.

На місці аварії водії відразу перевірили на стан сп'яніння. Правоохоронці провели експертизу й заявили, що обидва водії тверезі.

На жаль, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі. Травми отримали 11 пасажирів автобуса, серед яких 6 – неповнолітні. Усі травмовані були доправлені до медичних закладів для подальшого обстеження.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України. У рамках провадження поліцейські призначили низку експертиз, слідство триває.

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