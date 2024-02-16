На Украину летели ракеты: объявили отбой воздушной тревоги
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщают о движении ракет по направлению к украинским городам.
В ряде областей Украины 16 февраля объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.
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Воздушные силы сообщили, что по всей Украине объявлены отбои воздушных тревог. Взлетело несколько бортов Ту-95. Известно о 3 самолетах, находящихся вблизи пусковых рубежей. В Кременчугском и Миргородском районах слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения, Призываем не игнорировать воздушную тревогу. Обычная осторожность может сохранить жизнь. Ракеты курсом на Кропивницкий и Полтавскую область. В частности, Миргород попросили перейти в укрытие. В 14:58 сообщили о ракетах на Кременчуг. Уже позже там раздались взрывы. Ракеты в воздушном пространстве Украины. В частности, в Сумской области. Позже объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Сначала Воздушные силы проинформировали об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!
Отбой воздушной тревоги
Взлетели Ту-95
– сообщили в Воздушных силах.
Ракеты на Кременчуг
Баллистика зашла в воздушное пространство Сумщины
Угроза баллистики
Активность тактической авиации
Воздушные силы сообщили, что по всей Украине объявлены отбои воздушных тревог.
Взлетело несколько бортов Ту-95. Известно о 3 самолетах, находящихся вблизи пусковых рубежей.
В Кременчугском и Миргородском районах слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения,
Призываем не игнорировать воздушную тревогу. Обычная осторожность может сохранить жизнь.
Ракеты курсом на Кропивницкий и Полтавскую область. В частности, Миргород попросили перейти в укрытие.
В 14:58 сообщили о ракетах на Кременчуг. Уже позже там раздались взрывы.
Ракеты в воздушном пространстве Украины. В частности, в Сумской области.
Позже объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Сначала Воздушные силы проинформировали об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!