На Украину летели ракеты: объявили отбой воздушной тревоги

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщают о движении ракет по направлению к украинским городам.

В ряде областей Украины 16 февраля объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.

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