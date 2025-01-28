В Черкасской области в результате атаки поврежден инфраструктурный объект, люди без света
В результате атаки БпЛА в Черкасской области есть повреждения инфраструктурного объекта, но без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.
Ночью в области работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Черкассы и председателя Черкасской ОГА Игоря Табуреца.
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Какие последствия атаки БпЛА в Черкасской области
На Уманщине в результате атаки вражеского дрона есть повреждения инфраструктурного объекта. Об этом сообщила городской голова Ирина Плетнева.
Сейчас энергетики работают над восстановлением работы объекта и электроснабжения. Жертв или пострадавших в результате атаки нет.
Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в дома,
– сообщила Плетнева.
Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил руководитель ОВА Табурец.
Напомним, в результате атаки вражеских дронов-камикадзе в Одессе повреждены жилые дома. Также зафиксировано возгорание 4 легковых авто. Сообщений о пострадавших нет.