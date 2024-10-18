На войне погиб хирург из Ивано-Франковска Мирослав Дебенко

На защиту Украины становятся ее лучшие сыновья и дочери. К сожалению, стало известно об очередном воине, который вернулся на щите.

На войне погиб военный хирург из Ивано-Франковска Мирослав Дебенко. Он вернулся из-за границы после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Мог иметь несколько сложных операций в день

Мирослав Дебенко происходил из династии медиков. В частности, его мама была преподавательницей медсестринства в дерматологии и венерологии Ивано-Франковского медицинского профессионального колледжа, а дедушка когда-то занимал должность директора медицинского училища.

Для себя он выбрал медицину. В 2009 году окончил с отличием Ивано-Франковский национальный медицинский университет, а в 2012-2013 учебном году работал преподавателем хирургии. Вспоминают, что он был очень предан своей профессии.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина работал челюстно-лицевым хирургом за рубежом, однако вернулся и присоединился к ВСУ, где был капитаном медицинской службы. 17 ноября 2022 года президент Зеленский наградил Мирослава Дебенко орденом Даниила Галицкого.

У него за день могло быть несколько тяжелых операций, бессонные ночи, посреди которых была спасена им не одна тысяча людей. Как говорил Мирон, после 19:00 все только начиналось. Как это все он выдерживал, не имею никакого понятия,

– вспомнил доцент кафедры иностранной филологии и бизнес-коммуникаций Маркиян Тхир.

О гибели Мирослава Дебенко на своей странице в соцсетях рассказала и его девушка Виктория Билицкая. Она написала, что раньше часто говорила защитнику, что обнимает сердцем, но теперь он стал болью, которая въелась в каждую клетку моего тела. Я

Буду тебе писать, надеясь, что что-то по ту сторону существует и ты читаешь. Потому что сердца я не чувствую,

– написала Виктория Белицкая.