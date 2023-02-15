На войне в Украине погиб каждый пятый вагнеровец, в строю – едва половина из выживших
Россия начала новое наступление в Донецкой области. В частности, огромное количество бойцов ЧВК "Вагнера" перебросили на Бахмутское направление.
Интересно, что только 50% зековских бойцов Пригожина, которым удалось выжить, находятся в строю. Об этом 24 Каналу сообщили источники в спецслужбах.
Достойно внимания Россия потеряла 50% своих танков в Украине и значительное преимущество в воздухе, – Spiegel
Статистика для оккупантов неутешительна
По информации спецслужб, среди наемников Пригожина в Украине погиб каждый 5. Более того, каждый 10 получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.
Утверждают, что среди завербованных заключенных фиксируют самые большие потери. Это и неудивительно, учитывая, что неподготовленных бойцов бросали огромными группировками в самые горячие точки передовой.
Таким образом, Пригожин хотел "взять" ВСУ количеством, а вместо этого получил лишь кучу пушечного мяса.
Стоит добавить, что заменить погибших бойцов не кем, ведь вербовка в ЧВК "Вагнер" остановлена. Руководитель компании Пригожин потерял контроль над своей преступной группировкой.
Причинами такого события могли стать несколько факторов:
- зеки начали получать сведения о реалиях на войне и массово отказываться от участия;
- прямое соперничество между российским минобороны и ЧВК "Вагнера";
- увеличение резервистов, призываемых в рамках так называемой "частичной мобилизации".
Где фиксируют наибольшие потери врага
Минобороны Великобритании сообщило, что за последние 2 недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Сообщается, что средний показатель потерь России за последние 7 дней составил 824 жертвы в день. Это в четыре раза больше, чем в июне – июле 2022 года, когда шли ожесточенные бои в Луганской области.
Британские разведчики отмечают, что больше потерь фиксируют вблизи Бахмута и Угледара.
Недавно заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что ВСУ уничтожили уже 77 процентов ЧВК "Вагнера". И возобновить преступную компанию невозможно.