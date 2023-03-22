Гражданский мужчина целует руки незнакомому воину на Краматорском вокзале: трогательное фото
Источник:Kostiantyn & Vlada Liberov
Сеть тронуло фото, на котором гражданский мужчина целует руки военнослужащему, защищающему жизнь украинцев. Это еще одно доказательство украинской человечности и взаимоуважения.
События, запечатленные на фотографии, происходят на вокзале в Краматорске. Трогательное фото опубликовали в своих соцсетях украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, документирующие полномасштабную войну России против Украины.
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Гражданский благодарит военного
Следует отметить, что это изображение вошло в серию снимков фотографов с Краматорского вокзала, где украинские защитники провожают на поезд своих любимых, приехавших посетить их.
Пользователи сети были тронуты этой фотографией:
- "Господи, плачу. А я все никак не осмелюсь, обнять и поблагодарить, а так хочу это сделать как увижу военного мужа. Слава Героям";
- "Разфигачило на куски";
- "Ибо они достойны такого отношения".
Именно этот вокзал в апреле 2022 обстреляла Россия: что известно
- 8 апреля 2022 года россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Там находилось много людей, ожидавших эвакуационного поезда. В результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.
- Для обстрела оккупанты применили ракетный комплекс "Точка-У", цинично отрицая наличие этого вооружения, обвиняя в обстреле ВСУ.
- В 10:28 над вокзалом взорвалась баллистическая ракета, разбросав вокруг десятки суббоеприпасов. При падении на землю суббоеприпасы взрывались, нанося травмы находившимся на вокзале людям.
- Людям отрывало конечности и части тела. Помощь людям начали оказывать спасатели, работавшие на вокзале, волонтеры и просто прохожие. Пока на место обстрела не прибыла скорая, некоторым пострадавшим кровь пытались остановить с помощью подгузников.
- Эксперты Human Rights Watch проанализировали снимки части ракеты, которая упала примерно в 50 метрах юго-западнее главного входа до здания вокзала. Они установили, что это была баллистическая ракета 9М79К-1 серии "Точка-У".