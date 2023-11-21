Детали ночной атаки: на Волыни и Хмельнитчине работала ПВО

Россия не перестает атаковать мирные украинские города. В частности, ночью на 21 ноября взрывы слышали в нескольких регионах, однако сообщают, что это была работа ПВО.

Россия снова запустила по украинской территории дроны-камикадзе. В частности, один из них был сбит на Волыни.

Смотрите также Война в Украине может перерасти в Третью мировую, – Зеленский сказал, кто способен остановить Путина

Ситуация под контролем

В Волынской ОВО рассказали детали ночной воздушной тревоги. По информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "Шахед".

Там также подчеркнули, что обошлось без пострадавших, а ситуация полностью контролируется.

В Хмельницкой области работала ПВО

При объявлении тревоги в Хмельницкой области также работали силы противовоздушной обороны.

Информация о пострадавших, травмированных и разрушениях не поступала.

Для того чтобы уберечься от опасности, важно не игнорировать воздушные тревоги и находиться во время них в укрытии или пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь.

Россия снова атаковала Украину дронами