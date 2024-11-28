На Волыни – прилеты: введены экстренные отключения света

Россия массированно атакует Украину утром 28 ноября. Под ракетным ударом, в частности, Волынская область.

В регионе введены экстренные отключения света. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого.

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Атака на Волынь 28 ноября: есть прилеты, отключение света

Взрывы в Луцке прогремели около 06:21. Воздушные силы предупреждали о ракетах. Уже через несколько минут были повторные взрывы. Это подтвердила местная власть.

Глава ОВА сообщил, что во время массированного удара России пострадала Волынь.

На территории области есть прилеты. Также введены экстренные отключения света,

– заявил Иван Рудницкий.

Также чиновник призвал до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Мэр Луцка Игорь Полищук подтвердил, что в городе исчезла электроэнергия. Детали сообщит позже.

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Важно! Российская атака ракетами й ударными дронами продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.