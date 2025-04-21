Опасные игры на железной дороге: на Волыни ребенка, который залез на вагон, поразило током
- На Волыни ребенок пострадал от удара током, когда залез на вагон-цистерну на железной дороге.
- ГСЧС призывает родителей рассказывать детям об опасности высоковольтных проводов и опасных игр на железной дороге.
На Волыни ребенок играл возле высоковольтных проводов на железной дороге. Как следствие, он получил удар током.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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На железной дороге от удара током пострадал ребенок
На одной из железнодорожных станций на Волыни мальчик залез на вагон-цистерну. В какой-то момент провода сильно ударили его током. Спасатели напоминают, что высоковольтные провода на железнодорожных путях представляют смертельную опасность даже если к ним не прикасаться.
К счастью, работники ГСЧС и железнодорожники быстро отреагировали. Линии сразу же обесточили, а спасатели сняли пострадавшего из вагона. Ребенка в сознании передали врачам.
Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках – берегите их жизнь,
– призывают в ГСЧС.
Ребенка ударило током на вагоне поезда / Фото ГСЧС Украины
Подростки часто ищут экстрима и придумывают опасные игры. Сейчас стал популярным так называемый "зацепинг", когда дети прыгают по вагонам метро и железной дороги, а также вешаются на поезд, когда тот движется. В результате этих "развлечений" уже погибли несколько подростков. Один из них запрыгнул на поезд в Одесской области и умер от удара током. Подобный случай был и в Одессе. Там двое несовершеннолетних поднялись на вагон, в результате чего их ударило током. Один из юношей погиб сразу, другой – впоследствии в больнице.