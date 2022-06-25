На Волыни нашли белорусскую военную форму и поврежденный квадрокоптер

Украинские правоохранители проверяют ситуацию безопасности у границы с Беларусью на Волыни. За последние пять дней полицейские и нацгвардейцы проверили более полусотни населенных пунктов.

Правоохранители побывали в 60 городах и селах, а также осмотрели до 300 объектов.

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Мероприятия прошли с целью нормализации ситуации в регионе, противодействия преступности, поддержанию общественной безопасности и порядка, а также отработке лиц, которые могут быть причастны к террористической и диверсионной деятельности,

– рассказали нацгвардейцы.

Что нашли во время проверок

Один ручной противотанковый гранатомет;

несколько единиц оружия без документов;

свыше 1 тысячи патронов;

тротиловые шашки;

противотанковые мины;

тактические ножи;

рации;

более полусотни кустов мака и 40 граммов вещества, похожего на каннабис;

2 комплекта формы Беларуси;

поврежденный квадрокоптер.



Правоохранители обнаружили тротиловые шашки на Волыни / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке



Находки силовиков на Волыни / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке



Все незаконные находки уже изъяли / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке

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Беларусь и война в Украине: последние новости

25 июня около 4 часов утра по территории Украины нанесли массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть из них была запущена из самолетов стратегической авиации с территории сателлита России – Беларуси. Атаковали смертоносные снаряды Житомирскую область. В результате ракетных обстрелов погиб один украинский военный.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси до сих пор находятся около 1,5 тысяч российских бойцов. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск.

Также на территории Беларуси находится российская техника: самолеты Су-34 и Су-30, дивизион ракетного комплекса "Искандер" и комплексы С-400 и С-300.

Для повторного наступления на северные области Украины Россия может быстро перебросить свои войска в Беларусь. Для этого государству-агрессору нужно всего 3 дня.

Из-за вовлечённости в войну против Украины 25 июня Беларусь лишили статуса наблюдателя в Энергетической хартии. Такое решение инициировало Минэнергетика Украины.

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