На Волыни нашли белорусскую военную форму и поврежденный квадрокоптер
Источник:воинская часть 1141 Нацгвардии в Луцке
Украинские правоохранители проверяют ситуацию безопасности у границы с Беларусью на Волыни. За последние пять дней полицейские и нацгвардейцы проверили более полусотни населенных пунктов.
Правоохранители побывали в 60 городах и селах, а также осмотрели до 300 объектов.
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Мероприятия прошли с целью нормализации ситуации в регионе, противодействия преступности, поддержанию общественной безопасности и порядка, а также отработке лиц, которые могут быть причастны к террористической и диверсионной деятельности,
– рассказали нацгвардейцы.
Что нашли во время проверок
- Один ручной противотанковый гранатомет;
- несколько единиц оружия без документов;
- свыше 1 тысячи патронов;
- тротиловые шашки;
- противотанковые мины;
- тактические ножи;
- рации;
- более полусотни кустов мака и 40 граммов вещества, похожего на каннабис;
- 2 комплекта формы Беларуси;
- поврежденный квадрокоптер.
Правоохранители обнаружили тротиловые шашки на Волыни / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке
Находки силовиков на Волыни / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке
Все незаконные находки уже изъяли / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке
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Беларусь и война в Украине: последние новости
- 25 июня около 4 часов утра по территории Украины нанесли массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть из них была запущена из самолетов стратегической авиации с территории сателлита России – Беларуси. Атаковали смертоносные снаряды Житомирскую область. В результате ракетных обстрелов погиб один украинский военный.
- В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси до сих пор находятся около 1,5 тысяч российских бойцов. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск.
- Также на территории Беларуси находится российская техника: самолеты Су-34 и Су-30, дивизион ракетного комплекса "Искандер" и комплексы С-400 и С-300.
- Для повторного наступления на северные области Украины Россия может быстро перебросить свои войска в Беларусь. Для этого государству-агрессору нужно всего 3 дня.
- Из-за вовлечённости в войну против Украины 25 июня Беларусь лишили статуса наблюдателя в Энергетической хартии. Такое решение инициировало Минэнергетика Украины.
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