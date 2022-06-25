На Волыни нашли белорусскую военную форму и поврежденный квадрокоптер

25 июня 2022 , 21:50
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воинская часть 1141 Нацгвардии в Луцке

Украинские правоохранители проверяют ситуацию безопасности у границы с Беларусью на Волыни. За последние пять дней полицейские и нацгвардейцы проверили более полусотни населенных пунктов.

Правоохранители побывали в 60 городах и селах, а также осмотрели до 300 объектов.

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Мероприятия прошли с целью нормализации ситуации в регионе, противодействия преступности, поддержанию общественной безопасности и порядка, а также отработке лиц, которые могут быть причастны к террористической и диверсионной деятельности,
– рассказали нацгвардейцы.

Что нашли во время проверок

  • Один ручной противотанковый гранатомет;
  • несколько единиц оружия без документов;
  • свыше 1 тысячи патронов;
  • тротиловые шашки;
  • противотанковые мины;
  • тактические ножи;
  • рации;
  • более полусотни кустов мака и 40 граммов вещества, похожего на каннабис;
  • 2 комплекта формы Беларуси;
  • поврежденный квадрокоптер.


Правоохранители обнаружили тротиловые шашки на Волыни / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке


Находки силовиков на Волыни / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке


Все незаконные находки уже изъяли / Фото воинской части №1141 Нацгвардии в Луцке

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Беларусь и война в Украине: последние новости

  • 25 июня около 4 часов утра по территории Украины нанесли массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть из них была запущена из самолетов стратегической авиации с территории сателлита России – Беларуси. Атаковали смертоносные снаряды Житомирскую область. В результате ракетных обстрелов погиб один украинский военный.
  • В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси до сих пор находятся около 1,5 тысяч российских бойцов. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск.
  • Также на территории Беларуси находится российская техника: самолеты Су-34 и Су-30, дивизион ракетного комплекса "Искандер" и комплексы С-400 и С-300.
  • Для повторного наступления на северные области Украины Россия может быстро перебросить свои войска в Беларусь. Для этого государству-агрессору нужно всего 3 дня.
  • Из-за вовлечённости в войну против Украины 25 июня Беларусь лишили статуса наблюдателя в Энергетической хартии. Такое решение инициировало Минэнергетика Украины.

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Автор: Софія Мінджоса