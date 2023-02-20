Поезд "Киев – Варшава" сошел с рельсов на Волыни
Источник:Волынская областная прокуратура
В ночь с 18 на 19 февраля на Волыни сошел с пути пассажирский поезд "Киев-Варшава", который ехал в Польшу. Начато досудебное расследование.
Досадный инцидент произошел в Ковеле, недалеко от железнодорожного моста. Сообщается, что никто не травмировался.
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Что известно о досадном инциденте
Железнодорожники ставили локомотив на рельсы целый день. Почему именно произошла авария, неизвестно, дело расследует полиция.
По данным прокуратуры, авария произошла в ночь с 18 на 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия в Ковеле. Однако правоохранители прокомментировали инцидент только в понедельник, 20 февраля.
Местное издание "Ковель.Медиа" сообщает, что локомотив рухнул под углом 45 градусов ориентировочно в 200 метрах от железнодорожного моста. Первый вагон также накренился, но его удержала электрическая опора. Локомотив, приписанный к Ковельскому локомотивному депо, удалось полностью поднять и поставить на рельсы 19 февраля около 20:00.
На Волыни сошел с пути поезд: смотрите фото
"Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.
Отметим, что санкция статьи предусматривает максимум три года ограничения свободы.
Жуткое ДТП на Волыни
- В Волынской области 10 декабря случилось ДТП. Водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением, поэтому транспорт взлетел с моста и упал в реку.
- Кормчий не выбрал безопасной скорости движения и не учел погоду. Поэтому он не справился и наехал на элемент защиты речного моста. После этого автомобиль взлетел в реку и опрокинулся.
- К сожалению, водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Трем пассажирам в возрасте 32, 10 и 6 лет удалось выжить. Сейчас они находятся в больнице с общим переохлаждением.