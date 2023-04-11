На Волыни запретили деятельность УПЦ МП

На Волыни решили запретить деятельность УПЦ МП. Соответствующее решение было принято депутатами областного совета.

Решение о запрете УПЦ МП на Волыни было принято сегодня, 11 апреля. "За" проголосовали 54 депутата.

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Еще одно историческое решение

В общине рассмотрели проект решения об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и запрете деятельности УПЦ МП на территории Волынской области.

По словам депутата Юрия Полищука, монахи УПЦ МП сотрудничают с российским врагом, а большинство из них имеют российские паспорта.

Только в прошлом году Служба безопасности Украины возбудила 52 уголовных дела против 55 священников Украинской православной церкви. Ни одно государство не может допустить существования агентурной сети врага во время войны,

– отметил депутат.

Другие подобные решения с УПЦ МП

Накануне Ровненский областной совет запретил деятельность УПЦ МП в области. Кроме того, депутаты проголосовали за отмену решения депутатов 1991 и 1992 годов о деятельности религиозных организаций московского патриархата.

В Хмельницком всем религиозным организациям от УПЦ московского патриархата прекратили право на пользование земельными участками. Такое решение также было принято в Каменце-Подольском.

Кстати, в Ровно также было прекращено право пользования земельными участками УПЦ МП. Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета. Мэр Александр Третяк заявил, что недопустимо, чтобы во время войны в Украине функционировала церковь, благословляющая российских солдат на убийства украинцев.

Отметим, что в ISW говорят, что УПЦ МП – это не независимая религиозная организация, а продолжение России и инструмент гибридной войны. К тому же УПЦ МП является подконтрольным Кремлю элементом российской православной церкви в Украине.

15 сентября 2022 года Волынский областной совет поддержал обращение в ВРУ, Кабмин и СНБО о запрете УПЦ МП на территории Украины. "За" проголосовали 52 депутата.