На Востоке была масштабная воздушная тревога: оккупанты ударили ракетами возле Запорожья

Воздушная тревога раздалась на Востоке Украины. Известно, что во время сирен местные жители услышали взрыв в Запорожье.

Около 08:44 воздушные тревоги раздались в нескольких областях Украины. Известно также, что во время сирен был слышен взрыв. Об этом сообщили жители Запорожья. Заметим, что уже в 09:17 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытие.

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Где прозвучали воздушные тревоги

Сейчас речь идет о 5 областях Украины, если не учитывать Луганскую. В них сохраняется риск ракетных ударов, поэтому не игнорируйте сирены.

Кировоградская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская.



Так сейчас выглядит карта воздушных тревог / Скриншот карты

Напомним, что в Луганской области воздушные тревоги раздаются еще с начала апреля. Соответствующее решение тогда приняли местные власти, ведь враг обстреливал регион целыми днями.

В Запорожье зафиксировали "прилеты"

Заметим, что во время воздушной тревоги жители Запорожья сообщили о взрывах. Очевидцы также добавили, что "прилетов" зафиксировали два. После них в небо поднялся стоп дыма. Отсутствует информация от представителей власти, поэтому мы не можем точно сказать, что стало их причиной. Будем ждать официальной информации, которая должна поступить позже.

В то же время подчеркиваем, что игнорировать сирены нельзя ни в коем случае. Как только раздалась воздушная тревога – немедленно отправляйтесь в укрытие. Находиться там следует до отбоя. Это может спасти вам жизнь, ведь враг коварный и никогда не угадаешь, куда может "прилететь" в следующий раз.

В 09:07 поступила информация от главы ОВА Александра Старуха. Он подтвердил тот факт, что враг нанес ракетный удар по селу, расположенному неподалеку Запорожья. Что касается пострадавших и разрушений, то соответствующая информация нуждается в уточнениях.

Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации,

– подчеркнул он.

Ночью враг атаковал Харьков

Добавим, что российские военные продолжают терроризировать Харьков. Спасатели сообщили, что около 02:00 враг нанес ракетный удар по городу. Известно, что один из снарядов попал в здание предприятия, расположенного в Индустриальном районе.

На месте попадания вспыхнул пожар. Огонь раскинулся на площади в 200 квадратных метров, но его уже удалось ликвидировать. Спасатели добавили, что жертв и пострадавших нет.

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