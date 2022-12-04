На Востоке оккупанты применяют запрещенное химическое оружие: ВМС рассказали важные подробности

Россия еще раз подтвердила свой статус государства-террориста и использовала против украинской армии аэрозольные гранаты "К-51". В Военно-морских силах отмечают, что они являются запрещенным химическим оружием.

"Вторая армия мира" постоянно демонстрирует свою неспособность играть по правилам и регулярно нарушает нормы введения войны. Украинские воины на Востоке обнаружили запрещенные вражеские химические гранаты.

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Как украинские воины защищаются от хим оружия

В командовании Вооруженных Сил убеждены, что Россия является террористическим государством, поэтому и атакует противника аэрозольными гранатами "К-51", прямо-таки сбрасывая их с беспилотников. Однако украинским бойцам удается защищать себя от вражеского химического оружия.

Даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу, и к каким бы террористическим методам ни прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать,

– написали в ВМС Украины.

Украинские бойцы нашли на Востоке запрещенные химические гранаты: смотрите видео

Стоит ли бояться химического оружия вражеского государства

Ранее эксперты неоднократно предупреждали, что Россия может применить против Украины химическое оружие, что собственно и произошло. По мнению аналитиков, подобные действия России, вероятно, связаны с постоянными неудачами и поражениями захватчиков на поле боя. Однако Путину рано радоваться, потому что даже химические гранаты ему вряд ли помогут выиграть войну.

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Например, представитель Института будущего Иван Ступак убежден, что химическое оружие в больших масштабах можно использовать эффективно только в странах с сухим климатом – например, как это было в Сирии. Как аргумент он упомянул инцидент, что произошел во время Второй мировой войны. Тогда Германия использовала против врага мощное химическое оружие, но ветер повернул опасные газы назад, и фактически в итоге получилось так, что немцы атаковали химическим оружием свои же позиции.