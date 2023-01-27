На Востоке – тревога: россияне обстреливают Часов Яр, взрывы слышали на Запорожье и в Херсоне
Из-за угрозы вражеских обстрелов вечером 27 января во многих областях объявили воздушную тревогу. Впоследствии о взрывах сообщили в Запорожье и в Херсоне.
Сирены начали раздаваться примерно в 20:30, сообщает 24 Канал. Ни в коем случае не стоит покидать укрытий до сообщения об отбое, ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибли много мирных украинцев.
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Во многих областях – воздушная тревога
Около 20:30 27 января во многих областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Александрийский район Кировоградской области.
Также воздушная тревога продолжается:
- в Луганской области – с 4 апреля 2022 года;
- во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года.
Оккупанты атаковали Часов Яр и Запорожье
Через несколько минут после сирен в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии эту информацию прокомментировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Враг атакует город! Вероятны повторные обстрелы. Все находитесь в безопасных местах!
– подчеркнул чиновник.
Также, по информации местных телеграмм-каналов, под вражеский обстрел попал Купянский район Харьковщины. Сообщают, что россияне готовят по нему из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.
Кроме этого, россияне в очередной раз атаковали Часов Яр. Об этом рассказал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
Смотрите фото с Часов Яра / Фото Павла Кириленко