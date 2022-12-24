В большинстве областей – воздушная тревога: есть угроза ударов баллистическими ракетами
24 декабря в многих регионах страны раздаются сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сообщается об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Если слышите сигнал тревоги – немедленно перейдите в укрытие. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь вам и вашим близким, сообщает 24 канал.
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Где загудели сирены
- Киеве и Киевской области;
- Сумской области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкая область.
Кроме того, с 4 апреля воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – в Крыму.
Что известно об угрозе удара баллистическими ракетами
При объявлении воздушной тревоги была зафиксирована активность вражеской тактической авиации вблизи границ восточных областей. Впоследствии появилась информация о готовности пусковых установок ОТРК и РСЗО на временно оккупированных территориях.
Кроме того, сохраняется угроза удара тактической авиацией. Несколько советских истребителей Су-30 были замечены у линии фронта.