В большинстве областей – воздушная тревога: есть угроза ударов баллистическими ракетами

24 декабря 2022, 11:49
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24 декабря в многих регионах страны раздаются сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сообщается об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Если слышите сигнал тревоги – немедленно перейдите в укрытие. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь вам и вашим близким, сообщает 24 канал.

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Где загудели сирены

  • Киеве и Киевской области;
  • Сумской области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область.

Кроме того, с 4 апреля воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – в Крыму.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:00 / Карта тревог Украины

Что известно об угрозе удара баллистическими ракетами

При объявлении воздушной тревоги была зафиксирована активность вражеской тактической авиации вблизи границ восточных областей. Впоследствии появилась информация о готовности пусковых установок ОТРК и РСЗО на временно оккупированных территориях.

Кроме того, сохраняется угроза удара тактической авиацией. Несколько советских истребителей Су-30 были замечены у линии фронта.

 
Автор: Лілія Траспетрихіна