На Востоке объявляли воздушную тревогу: угрозу создавала вражеская авиация

В восточных регионах Украины в обед 9 декабря объявляли воздушную тревогу. Вдоль границ фиксировали активизацию вражеской авиации.

Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие, ведь планы врага коварны, пишет 24 канал. По состоянию на 12:50 воздушная тревога, кроме Луганской области, звучала еще в шести регионах.

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Где объявляли воздушную тревогу

Сумская область

Полтавская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Донецкая область

Аналитики OSINT информировали об активности вражеской авиации вдоль границ восточных областей. По состоянию на 13.05 во всех регионах, кроме Луганщины, объявлен отбой воздушной тревоги.



Карта воздушных тревог 9 декабря / Фото "єМапа"

Что известно о массированных обстрелах России

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия восемь раз массированно атаковала энергетическую систему Украины. При каждом обстреле враг использовал более 50 ракет.

Предыдущий массированный обстрел Украины со стороны России произошел в понедельник, 5 декабря. В Офисе Президента сообщили, что из-за удара России существенно пострадали Киевщина, Одесщина, Виннитчина и другие регионы.

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