На Востоке объявляли воздушную тревогу: угрозу создавала вражеская авиация
9 декабря 2022, 12:47Читати новину українською
В восточных регионах Украины в обед 9 декабря объявляли воздушную тревогу. Вдоль границ фиксировали активизацию вражеской авиации.
Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие, ведь планы врага коварны, пишет 24 канал. По состоянию на 12:50 воздушная тревога, кроме Луганской области, звучала еще в шести регионах.
Кстати Это месть: Путин снова запел о причине ударов по энергетике Украины
Где объявляли воздушную тревогу
- Сумская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Днепропетровская область
- Запорожская область
- Донецкая область
Аналитики OSINT информировали об активности вражеской авиации вдоль границ восточных областей. По состоянию на 13.05 во всех регионах, кроме Луганщины, объявлен отбой воздушной тревоги.
Карта воздушных тревог 9 декабря / Фото "єМапа"
Что известно о массированных обстрелах России
- С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия восемь раз массированно атаковала энергетическую систему Украины. При каждом обстреле враг использовал более 50 ракет.
- Предыдущий массированный обстрел Украины со стороны России произошел в понедельник, 5 декабря. В Офисе Президента сообщили, что из-за удара России существенно пострадали Киевщина, Одесщина, Виннитчина и другие регионы.
Обратите внимание Последний патрон – для себя: почему стратегия ракетного террора России испытывает фиаско
- Россия запустила по территории нашего государства более 70 ракет стоимостью 400 – 500 миллионов долларов. Украинским воинам удалось сбить более 60 ракет.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после этой атаки у россиян остались высокоточные ракеты на еще несколько массированных обстрелов Украины.
- В Укрэнерго заявили, что для восстановления объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, требуется еще несколько суток. Возобновление электроэнергии усложняет погода. Кроме того, в пяти областях Украины 9 декабря все еще действуют аварийные графики отключения света.
- Также следует отметить, что Россия во вторник, 6 декабря, снова атаковала Кривой Рог. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул вечером информировал, что россияне атаковали объект промышленной инфраструктуры города.
- Кроме того, войска агрессора постоянно обстреливают Херсон. Утром 9 декабря целью оккупантов стала больница, в результате чего пострадал один человек.