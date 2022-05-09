На Востоке ВСУ отбили 8 вражеских атак: ликвидировали 250 оккупантов и более 30 единиц техники

Российские войска не прекращают наступательные действия на Востоке Украины. Как сообщает Генштаб, враг имеет целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

На 75 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам враг не преуспел на Востоке – Вооруженные Силы Украины феерически отбили 8 вражеских атак. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток"

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Потери врага на востоке Украины

9 мая в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники уничтожили:

до 250 человек личного состава,

13 танков,

1 бронетранспортер,

10 боевых машин пехоты,

1 самоходную артиллерийскую установку,

2 миномета,

6 АТТ (тяжелый артиллерийский гусеничный неплавающий тягач высокой проходимости),

1 БПЛА (беспилотный летательный аппарат).

Ситуация на Востоке 9 мая

Согласно карте боевых действий противник, при поддержке авиации и артиллерии, сосредоточился на взятии под полный контроль Рубежного и Попасной. Также россияне хотят наступать на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Враг стремится прорвать оборону наших защитников.

Между тем, действия врага на Таврическом направлении более демонстративны. Россияне хотят сковать действия наших войск и усовершенствовать свою логистику.

На Южнобужском направлении украинские подразделения обстреляли россиян из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, россияне нарастили на Востоке огненное влияние и пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Их цель – получить полный контроль над всем Донбассом. Это позволит врагу открыть сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский добавил , что по данным украинской разведки, российские оккупанты готовят атаку на украинские позиции в направлениях Барвенково и Славянск. Населенные пункты расположены на Харьковщине и Донбассе соответственно.

Гражданское население на территории Донбасса

Сергей Гайдай рассказал, что на свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч жителей. 9 мая вывоз жителей временно приостановили, поскольку у региона идут опасные бои. Обстрелы были из Лимана на Бахмут, куда перевозят людей. Он добавил, что эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки. Есть надежда, что это произойдет в ближайшие дни.

9 мая, в результате вражеских обстрелов в Донецкой области шестеро мирных жителей получили ранения.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в Донецкой области. По его словам, 9 мая в результате вражеских обстрелов ранения получили шестеро мирных жителей области. Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля. Впрочем, точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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