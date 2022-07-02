На Востоке ВСУ помогли складу боеприпасов сделать "жест доброй воли" и ликвидироваться

Украинские военные продолжают уничтожать врага. Так, ВСУ поспособствовали тому, чтобы склад боеприпасов оккупанта сделал "жест доброй воли", практически устроив фейерверк.

В Генштабе ВСУ рассказали, что нашим военным на Востоке удалось уничтожить вражеский склад. Таким образом, ВСУ буквально протянули оккупантам руку помощи. Мы ведь прекрасно знаем, насколько сильно россияне хотели продемонстрировать очередной "жест доброй воли".

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Склад страшно красиво взорвался

На видео можно увидеть момент попадания во вражеский склад боеприпасов. Доподлинно неизвестно, где именно он находился. Но точно можно похвалить наших военных за филигранную работу.

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов на Востоке: смотрите видео

Сначала на месте попадания произошло задымление, как говорят в России, а потом уже настоящий взрыв. И он был очень масштабный. Видно даже, как детонировали вражеские снаряды. После этого в небо поднялся огромный клуб дыма.

Заметим, что фраза о "жесте доброй воли" буквально стала мемом. А все потому, что в России так решили назвать отход своих бойцов с острова Змеиный. Мол, их не ВСУ отбили бесконечными атаками, а оккупанты добровольно покинули захваченную ими территорию.

Ранее в Генштабе показали на видео, как ВСУ одним ударом удалось уничтожить вражескую технику на сумасшедшую сумму. Речь идет о 15 миллионах долларов, которые в мгновение ока превратились в металлолом. Если конкретнее, наши военные ликвидировали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Эта машина создана для того, чтобы прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения. Впрочем, как мы видим, сама себя эта установка спасти не смогла.

Мы заговорили о потерях врага, так что несправедливо будет обойти вниманием общую статистику. В течение четырех месяцев украинские военные лишили оккупантов немалого количества как самих бойцов, так и их техники.

ВСУ уничтожили почти 36 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" пополнили уже 35 870 российских захватчиков. А за минувшие сутки, по данным Генштаба, ликвидировать удалось 120 бойцов страны-агрессора.

Если уж говорить о технике, то ее у врага тоже стало меньше. Речь идет об уничтоженных 1 582 танках, 3 737 боевых бронированных машинах, 800 артиллерийских системах, 246 РСЗО, 105 единицах средств ПВО.

Кроме того, в металлолом уже превратили 217 самолетов, 186 вертолетов, 653 БпЛА оперативно-тактического уровня, 144 крылатых ракет, 15 судов, 2 614 автомобилей и автоцистерн, а также 61 единица специальной техники.

К слову, уничтожать врага нам помогает также оружие, предоставленное международными партнерами. Так, в Пентагоне впечатлены тем, что ВСУ успешно используют РСЗО HIMARS, полученные нами ранее. С их помощью наши военные ликвидируют командные пункты российских бойцов.

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