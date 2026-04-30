1 000 квадратных метров в пламени: горит известный курорт в Закарпатье
- Пожар произошел на территории экокурорта "Изки" на Закарпатье, охватив площадь 1000 квадратных метров.
- Предварительно сообщений о пострадавших нет, но ситуацию осложняют порывы ветра и отсутствие водоснабжения.
На территории комплекса отдыха в селе Изки на Закарпатье возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр в комментарии ZAXID.NET и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.
Что известно о пожаре на экокурорте "Изки"?
К вечеру 30 апреля на территории горнолыжного экологического курорта “Изки”, что на Закарпатье вспыхнул масштабный пожар. По данным депутата Глаголы, возгорание произошло в одном из корпусов комплекса.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Информации о пострадавших по состоянию на эту минуту нет, но ситуация динамичная,
– добавил депутат.
Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, в частности спасатели и правоохранители. Причины возгорания и масштабы пожара уточняются.
Впоследствии в ГСЧС уточнили, что огонь охватил деревянное здание комплекса "Изки", а из-за сильного ветра и деревянных конструкций пламя быстро разгорелось и распространялось по территории.
Пожар разгорелся на площади 1000 квадратных метров. Ситуацию осложняли порывы ветра, а работу спасателей замедляло отсутствие водоснабжения на месте происшествия.
Где недавно вспыхнули пожары?
После российских атак на территории Украины все чаще фиксируются масштабные пожары, которые возникают в результате обстрелов как гражданских объектов, так и критических. Такие возгорания наносят значительный материальный ущерб.
Подобный случай ночью 30 апреля произошел в Одессе. В результате атаки российских ударных дронов вспыхнули пожары на верхних этажах жилых многоэтажек.
26 апреля российские оккупанты попали беспилотником в объект инфраструктуры в Житомирской области. Для локализации и ликвидации пожара было привлечено 11 спасателей и 2 единицы специальной техники. Огонь удалось быстро нейтрализовать.
После дроновой атаки России на Украину 25 апреля жителей Белой Церкви, Киевской области, призвали закрывать двери и окна и ограничить время пребывания на улице. Поскольку пожар, вспыхнувший после падения вражеских целей, вызвал сильное задымление в регионе.
Среди других случаев возникновения пожаров такие. 28 апреля во Львове неизвестный бросил коктейли Молотова в мечеть, которая расположена на территории ТЦ "Южный". Жидкость из бутылки загорелась, впрочем, к счастью, пламя удалось быстро укротить. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.
18 апреля в Киеве фиксировали перебои с электроснабжением. В результате в Днепровском районе Киева вспыхнула трансформаторная подстанция.