Священник УПЦ МП из Хуста снимал свои половые органы на камеру и распространял видео

Священник Хустской епархии УПЦ МП снимал свои половые органы на камеру и отправлял эти видео знакомым. В епархии уже отреагировали.

Священник Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП Виктор Шпилька снимал свои половые органы на камеру и отправлял эти видео знакомым.

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В частности одно из таких видео, на котором 55-летний священник раздевается на камеру и трогает свой половой орган, обнародовал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. Однако сколько было снято и разослано таких видео – пока неизвестно.

Реакция епархии

По ссылке на сообщение – кадры 18+.

В Хустской епархии заявили, что Шпильку запретили в священнослужении "за аморальное и недостойное поведение, что позорит сан священнослужителя и создает смуту среди людей".



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