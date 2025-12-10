Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова и корреспондентов Суспильного.
Смотрите также Угроза радиации в Чернобыле из-за "Шахедов": какая ситуация на ЧАЭС, что говорят эксперты и МАГАТЭ
Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушную тревогу по всей территории Запорожской области объявили около 21:33. Иван Федоров сообщал об угрозе ударов скоростных ракет в регионе. Уже ориентировочно в 21:36 в области было громко.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
Впоследствии руководитель ОВА объяснил, что взрывы были вызваны вражеской атакой на Запорожский район. По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российского удара нет.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Какие детали атаки прошлой ночью известны?
- В ночь на 10 декабря Россия атаковала Одесскую область десятками ударных беспилотников. В результате удара одного из дронов частично повреждено складское помещение – на месте вспыхнул пожар.
- Всего ночью россияне запустили 80 ударных дронов. Среди них было около 50 "Шахедов", а также "Герберы" и беспилотники других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 50 вражеских БпЛА.