Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова и корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу по всей территории Запорожской области объявили около 21:33. Иван Федоров сообщал об угрозе ударов скоростных ракет в регионе. Уже ориентировочно в 21:36 в области было громко.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Впоследствии руководитель ОВА объяснил, что взрывы были вызваны вражеской атакой на Запорожский район. По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российского удара нет.

Какие детали атаки прошлой ночью известны?