Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова та кореспондентів Суспільного.

Дивіться також Загроза радіації в Чорнобилі через "Шахеди": яка ситуація на ЧАЕС, що кажуть експерти та МАГАТЕ

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряну тривогу по усій території Запорізької області оголосили близько 21:33. Іван Федоров повідомляв про загрозу ударів швидкісних ракет у регіоні. Вже орієнтовно о 21:36 в області було гучно.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

Згодом керівник ОВА пояснив, що вибухи були спричинені ворожою атакою на Запорізький район. За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих внаслідок російського удару немає.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які деталі атаки минулої ночі відомі?