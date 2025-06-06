В Запорожской области прогремели взрывы: в регионе работает ПВО
- В Запорожской области 6 июня вечером прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога и работает ПВО.
- Жителей региона призвали находиться в укрытиях из-за активности вражеских дронов и тактической авиации.
В Запорожской области вечером 6 июня прогремели взрывы. В регионе объявляли воздушную тревогу, там работает ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Что известно о взрывах в Запорожской области
Тревогу в Запорожской области и городе Запорожье объявили в 21:54. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА,
– написали военные.
Позже Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники движутся в направлении Запорожья.
О работе ПВО стало известно в 22:29. Об этом написал Иван Федоров.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил глава Запорожской ОВА.
В 22:32 Федоров также предупредил, что к угрозам для Запорожской области еще добавилась активность вражеской тактической авиации. Поэтому жителей региона призвали находиться в укрытиях.
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