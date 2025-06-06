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6 июня, 22:32
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В Запорожской области прогремели взрывы: в регионе работает ПВО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Запорожской области 6 июня вечером прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога и работает ПВО.
  • Жителей региона призвали находиться в укрытиях из-за активности вражеских дронов и тактической авиации.

В Запорожской области вечером 6 июня прогремели взрывы. В регионе объявляли воздушную тревогу, там работает ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

Тревогу в Запорожской области и городе Запорожье объявили в 21:54. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона.

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА, 
– написали военные.

Позже Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники движутся в направлении Запорожья.

О работе ПВО стало известно в 22:29. Об этом написал Иван Федоров.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил глава Запорожской ОВА.

В 22:32 Федоров также предупредил, что к угрозам для Запорожской области еще добавилась активность вражеской тактической авиации. Поэтому жителей региона призвали находиться в укрытиях.

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