На Запорожье работает ПВО: продолжается массированная атка БпЛА

Россия запустила через Запорожскую область ударные дроны ночью 27 июня. Воздушная тревога продолжалась с 00:45.

Силы ПВО работают по дронам, сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология ночи "Шахеды" атакуют Киев и приближаются к Западу Украины: что известно о тревоге

Что известно об атаке на Запорожье ночью 27 июня

Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и другие дроны вечером 26 июня, атака продолжалась и ночью 27 числа. В Запорожской области последняя воздушная тревога объявлена с 00:45, но перерыв с предварительно была буквально минуты, а та продолжалась еще с 9 вечера.

Об угрозе ударных БпЛА для региона писали Воздушные силы. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал в 01:32 написал о работе противовоздушной обороны в области.

Подчеркиваем, что во время атаки следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Одновременно с Запорожьем взрывы слышал и Киев, а также Полтавская область. В общем на нашу страну этой ночью нацелены много беспилотников российской армии.

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