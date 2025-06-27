На Запорожье работает ПВО: продолжается массированная атка БпЛА
- Россия запустила ударные дроны через Запорожскую область ночью 27 июня.
- Работает Противовоздушная оборона, следует находиться в укрытиях.
Россия запустила через Запорожскую область ударные дроны ночью 27 июня. Воздушная тревога продолжалась с 00:45.
Силы ПВО работают по дронам, сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Хронология ночи "Шахеды" атакуют Киев и приближаются к Западу Украины: что известно о тревоге
Что известно об атаке на Запорожье ночью 27 июня
Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и другие дроны вечером 26 июня, атака продолжалась и ночью 27 числа. В Запорожской области последняя воздушная тревога объявлена с 00:45, но перерыв с предварительно была буквально минуты, а та продолжалась еще с 9 вечера.
Об угрозе ударных БпЛА для региона писали Воздушные силы. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал в 01:32 написал о работе противовоздушной обороны в области.
Подчеркиваем, что во время атаки следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Одновременно с Запорожьем взрывы слышал и Киев, а также Полтавская область. В общем на нашу страну этой ночью нацелены много беспилотников российской армии.
Заметьте, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.