ССО сожгли российскую технику на 25 миллионов долларов: эпическое видео уничтожение

25 октября 2023, 10:21
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Источник:

ССО

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Однако вражеская армия несет существенные потери, в частности, в технике и живой силе.

Украинские военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили вражескую технику на сумму 25 миллионов долларов.

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У окупантов была зажигательная неделя

Операторы одного из подразделений ССО устроили оккупантам в Запорожском направлении очень непростую неделю. Наши защитники обнаружили и идентифицировали тяжелую технику противника и скорректировали по ней огонь артиллерии.

Через неделю на Запорожском направлении уничтожили:

  • ️БМ-21 "Град"
  • БМ-27 "Ураган"
  • ТОС
  • ️РЛС "Зоопарк"

Украинские воины уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Потери врага: последние новости

  • Да, недавно на фронте украинские разведчики разрушили два опорных пункта окупантов. Два вражеских взводно-опорных пункта обнаружили на одном из участков фронта. Доразведка показала, что на одной из позиций захватчики разместили систему спутниковой связи "Легенда 2".
  • ВСУ успешно истощают резервы страны-агрессора. Так называемый российский милблогер пожаловался, что украинские войска целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные вражеские резервы, максимально сохраняя собственные. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
  • При поддержке авиации россияне пытаются оцепить Авдеевку, однако их попытки терпят неудачу. Только за последние несколько недель оккупанты потеряли в Донецкой области уже 5 самолетов Су-25.

Автор: Вікторія Кульженко