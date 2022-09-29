На заседании СНБО примут фундаментальные решения, – Данилов
29 сентября 2022 , 20:48Читати новину українською
Источник:"Говорить великий Львів"
Президент Владимир Зеленский на 30 сентября созывает срочное заседание СНБО. Конкретную тему обсуждения пока не называли.
Вместе с тем заинтриговал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что на заседании будет принято фундаментальное решение.
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Фундаментальные решения на заседании
По словам Данилова, 30 сентября будет заседать также Ставка верховного главнокомандующего. После нее состоится заседание СНБО.
Будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать,
– сказал Данилов.
Он пообещал, что общество обо всем проинформируют.
Последние заявления Данилова
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в СНБО сомневаюсь, что самопровозглашенный президент беларуси все же одобрит решение о нападении на Украину. Но если со стороны беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали.
- По словам Данилова, аппарат СНБО разработал подробную инструкцию, как реагировать на вероятное применение россией тактического ядерного оружия. Однако даже такой сценарий не остановит Украину в обороне территорий.
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