Страх и непонимание: оккупационной "власти" на Донбассе включили гимн Украины
Тем, кто представляет оккупированные территории, не дают покоя. Во время одного из заседаний такой администрации включили гимн Украины, чтобы напомнить, что наше государство вернет себе свои земли.
Оккупационные "власти" на Донбассе на заседании включили гимн Украины и песню "Отец наш Бандера". Видео с их реакцией обнародовали белорусские СМИ. 24 Канал.
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Страх и непонимание в глазах
Очевидно, представители так называемой "власти" Донбасса не привыкли к неожиданностям. В начале их заседания кто-то подключился и включил им гимн Украины, а затем и патриотическую песню о Степане Бандере. Кстати, россияне его панически боятся.
Первой реакцией всех присутствовавших было резкое изменение выражений лиц. На них сразу отразился новый спектр эмоций: от безразличия к непониманию и даже страху. Кто-то пытался перекричать гимн, кто-то нервно улыбался, но большинство просто сидело и ждало, пока он закончится, боясь пошевелиться.
Реакция "власти" так называемой "ДНР" на гимн и патриотическую украинскую песню: смотрите видео
После того, как гимн выключили, заиграла песня "Отец наш Бандера". В этот момент оккупационная "власть" откровенно испугалась. Особенно четко это можно увидеть на реакции мужчины, который "представлял" Дебальцево.
Оккупантам еще раз напомнили, что их власть временная, а территории, которыми они якобы "управляют", рано или поздно вернутся под украинский флаг.
Оккупированные территории: последние новости
- Во временно захваченном городе Пологи Запорожской области 8 сентября прогремели взрывы. "Хлопок" посетил здание, где собрались оккупанты вместе с "избирательными комиссиями" России. Городской голова города Пологи Юрий Коноваленко подтвердил информацию, что 8 сентября в городе прогремели взрывы. Он отметил, что оккупанты, вероятно, свозили в то здание документацию относительно так называемых "выборов".
- На фоне успехов украинских военных российские оккупанты начали усиленно укрепляться. В частности, враг пытается выстроить оборону вокруг Мариуполя Донецкой области. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал, что российские захватчики разумно оценивают риски при всей показной браваде в пропаганде.
- Россия оккупировала территорию Украины и пытается узаконить это путем выборов. Местные не дают захватчикам расслабиться и демонстрируют свои настроения. 8 сентября начались выборы в оккупационные "администрации". Избиратели всячески демонстрируют, что в их бюллетенях нет нужного варианта и дописывают его самостоятельно – они выбирают Украину.