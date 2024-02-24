Помогает производить ракеты: на заводе в Липецке было по меньшей мере 3 взрыва, их показали в сети

У россиян в ночь на 24 февраля 2024 года вспыхнул Новолипецкий металлургический комбинат. Он производит сталь и сплавы, которые идут на производство российских ракет.

Местные жители ориентировочно после 2 ночи 24 февраля сообщили об атаке беспилотников по комбинату. Там услышали по меньшей мере три взрыва, у россиян была паника, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Што эта, Саааш": в Липецке пожар на металлургическом заводе – крупнейшем в России

Что известно о мощном пожаре на НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат расположен в Левобережном районе Липецка, что более чем в 500 километрах от Москвы и ориентировочно в 400 – от границы с Украиной.

Прозвучали по меньшей мере три взрыва,

– написали россияне.

Пожар и дрон на Новолипецком металлургическом комбинате: видео

Момент взрыва на российском комбинате: смотрите кадры с места происшествия

В одном из российских телеграмм-каналов заявили, что есть один пострадавший. Один из бывших сотрудников завода заявил, что он видит по видео, где именно вспыхнул пожар.

По видео вижу, что взрыв, где цех агломерации и подготовки руды,

– рассказал экс-сотрудник.

Это может нанести огромный ущерб заводу.

Кстати, официальная версия событий россиян отличается. Ведь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что пожар был якобы только в одном цехе, его быстро потушили, а пострадавших традиционно нет.

Что известно о Новолипецком металлургическом комбинате