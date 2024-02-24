Помогает производить ракеты: на заводе в Липецке было по меньшей мере 3 взрыва, их показали в сети
У россиян в ночь на 24 февраля 2024 года вспыхнул Новолипецкий металлургический комбинат. Он производит сталь и сплавы, которые идут на производство российских ракет.
Местные жители ориентировочно после 2 ночи 24 февраля сообщили об атаке беспилотников по комбинату. Там услышали по меньшей мере три взрыва, у россиян была паника, пишет 24 Канал.
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Что известно о мощном пожаре на НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат расположен в Левобережном районе Липецка, что более чем в 500 километрах от Москвы и ориентировочно в 400 – от границы с Украиной.
Прозвучали по меньшей мере три взрыва,
– написали россияне.
Пожар и дрон на Новолипецком металлургическом комбинате: видео
Момент взрыва на российском комбинате: смотрите кадры с места происшествия
В одном из российских телеграмм-каналов заявили, что есть один пострадавший. Один из бывших сотрудников завода заявил, что он видит по видео, где именно вспыхнул пожар.
По видео вижу, что взрыв, где цех агломерации и подготовки руды,
– рассказал экс-сотрудник.
Это может нанести огромный ущерб заводу.
Кстати, официальная версия событий россиян отличается. Ведь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что пожар был якобы только в одном цехе, его быстро потушили, а пострадавших традиционно нет.
Что известно о Новолипецком металлургическом комбинате
- Новолипецкий металлургический комбинат считают крупнейшим сталелитейным комбинатом в России и 17 в мире по объемам производства, согласно данным 2018 года.
- Комбинат производит как минимум 18% всей стали в России и является ключевым в группе НЛМК одного из самых богатых людей России Владимира Лисина – он составляет около 80% всей продукции.
- Именно НЛМК поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты. Это предприятие считают одним из ключевых в российской стратегической промышленности.
- Источники 24 Канала в спецслужбах заявили, что пожар на комбинате – это работа Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Дроны попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.
- Источники объяснили, что поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время. Они также подтвердили, что сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии и беспилотников.