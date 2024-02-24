Місцеві мешканці орієнтовно після 2 ночі 24 лютого повідомили про атаку безпілотників по комбінату. Там почули щонайменше три вибухи, у росіян була паніка, пише 24 Канал.

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Що відомо про потужну пожежу на НЛМК

Новолипецький металургійний комбінат розташований у Лівобережному районі Липецька, що за понад 500 кілометрів від Москви та орієнтовно за 400 – від кордону з Україною.

Пролунали щонайменше три вибухи,

– написали росіяни.

Пожежа та дрон на Новолипецькому металургійному комбінаті: відео

Момент вибуху на російському комбінаті: дивіться кадри з місця події

У одному з російських телеграм-каналів заявили, що є один потерпілий. Один з колишніх співробітників заводу заявив, що він бачить з відео, де саме спалахнула пожежа.

По відео бачу, що вибух, де цех агломерації та підготовки руди,

– розповів ексспівробітник.

Це може завдати величезних збитків заводу.

До речі, офіційна версія подій росіян відрізняється. Адже губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що пожежа була нібито тільки в одному цеху, її швидко загасили, а постраждалих традиційно немає.

Що відомо про Новолипецький металургійний комбінат