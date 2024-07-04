На Житомирщине из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнул пожар: есть пострадавшая
Источник:Виталий Бунечко
Ночью 4 июля российские захватчики атаковали Украину "Шахедами". На Житомирщине в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар.
К сожалению, в результате пожара пострадала женщина. Об этом сообщил председатель ОВА.
Важно Российский "Шахед" попал в объект на Черниговщине: более 5 тысяч человек без светаКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
На Житомирщине есть пострадавшая в результате атаки "Шахедов"
Чиновник рассказал, что сегодня ночью, во время воздушной атаки врага, над территорией Житомирщины силы ПВО, предварительно, сбили 3 дроны-камикадзе типа "Шахед".
Из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов, который оперативно ликвидировала ГСЧС. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу. Ей оказывается необходимая помощь,
– подчеркнул Бунечко.
Также председатель ОВА поблагодарил силы ПВО и спасателей за эффективную работу и спасенные жизни.
Добавим, Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью оккупанты выпустили по Украине 22 "Шахеды" из Курской области. Защитники неба сбили почти все. Так, 21 дрон-камикадзе уничтожили в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.