На Житомирщине "Шахеды" атаковали объект инфраструктуры: есть угроза загрязнения воздуха

Ночью 8 апреля оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Житомирской области. В настоящее время есть прямая угроза загрязнения воздуха.

Об этом сообщили в Звягельском городском совете. Отметили, что рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами, передаёт 24 Канал.

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Из-за российской атаки есть угроза загрязнения воздуха

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Сегодня ночью Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха. Поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами,

– подчеркнули в горсовете.

Добавили, что комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.

Относительно учреждений дошкольного образования, то для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы.

Глава Житомирской ОВА отметил, что, что во время тревоги дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры. Силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть "Шахедов".

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет,

– написал Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях ночной атаки агрессора

В ночь на 8 апреля российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда, районов Курска и Ейска.

В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя Силами обороны сбито управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Также наши защитники уничтожили 17 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Наталья Гуменюк рассказала, что вражеские дроны заходили со стороны акватории Черного моря и через временно оккупированную Херсонщину. В целом системы ПВО работали около трех часов.

"Мощной была боевая работа, в течение трех часов работали Силы противовоздушной обороны в нашей зоне ответственности. В частности, в Одесскую область враг направил концентрированно дроны, пытаясь поразить объекты инфраструктуры", – сказала спикер.

К сожалению, есть одно попадание на территории Одесской области. В частности, в Одесском районе поврежден логистически-транспортный объект.

Также обломки сбитого БПЛА поражено АЗС. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Одесской области сбили 4 дрона, еще по 1 – на Кировоградщине и Николаевщине.

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