На Житомирщину залетел разведывательный дрон: работает ПВО
Россия запустила разведывательный дрон в Житомирскую область. Там сообщают о работе сил противовоздушной обороны.
Утром 23 мая стало известно о вражеском разведывательном дроне на Житомирщине. По нему работает ПВО.
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На Житомирщине работают защитники неба
В Воздушных силах сообщили о том, что в Житомирскую область залетел вражеский разведывательный дрон. Также там отметили, что по этой цели работают наши военные.
До этого о работе ПВО по разведывательному дрону сообщали также и в Херсонской области. Также такие БпЛА заметили в Днепропетровской и Винницкой областях, а также в Кировоградской и Черкасской областях.
Разведывательные дроны фиксировали 23 мая в разных регионах Украины. Враг пытается собрать информацию, которая ему необходима для следующего удара.
21 мая Украина сбила 28 "Шахедов"
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