На соборе в Солсбери, где отравили Скрипалей, вывесили российский флаг

На соборе Девы Марии в английском городе Солсбери, где весной прошлого года отравили бывшего российского разведчика и его дочь, неизвестные повесили российский флаг.

Фото российского триколора пользователи публикуют в соцсетях.

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Местные издания отмечают, что, по мнению работников, флаг повесил неизвестный. Он якобы прокрался в храм через лес. Флаг России сняли сразу, как только его заметили.

"О, русские вернулись", – написал один из жителей города в своем Twitter.

Guess @elliothigins is now running to his boss at MI6 HQ to get info for his “investigation” for @bellingcat of this Russian crime at #Salisbury cathederal. pic.twitter.com/h3csXgDDHs — Vasily Kuznetsov (@RuAviaPhotog) 17 лютого 2019 р.

Silly prank or hugely offensive to #Salisbury nerve agent victims? Massive Russian flag unfurled on city's cathedral:https://t.co/Ep0LH5jF9Z pic.twitter.com/s859XVdSOC — ITV News Meridian (@itvmeridian) 17 лютого 2019 р.

#Salisbury how utterly disgraceful and insensitive #Salisbury and its citizens has been through enough words fail me pic.twitter.com/6cItYn7yAd — Wendy Gill (@WendyGi81590042) 17 лютого 2019 р.

Власть Солсбери отреагировала на инцидент – член парламента Джон Гленн назвал появление российского флага глупой выходкой.

К счастью, его убрали. Что за глупая затея – высмеивать серьезные события, произошедшие в Солсбери год назад,

– написал он в Twitter.

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4 — John Glen MP (@JohnGlenUK) February 17, 2019

Отметим, это уже не первая выходка россиян, связанная с этим собором. Так, на Новый год телеканал Russia Today дарит шоколадные копии собора в Солсбери, который фигурирует в фейковом интервью отравителей российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Кроме того, в России продавали настольную игру для детей "Наши в Солсбери" производителя "Игроленд".

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.



В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов как в знак солидарности с Британией, так и протеста против Кремля.



В январе 2019 года послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки. Кроме них, в санкционный список за применение химического оружия попали начальник Главного разведывательного управления России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев.



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.