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      На соборі у Солсбері, де отруїли Скрипалів, вивісили російський прапор

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      На соборі у Солсбері з'явився російський прапор
      На соборі у Солсбері з'явився російський прапор / Фото з відкритих джерел

      На соборі Діви Марії в англійському місті Солсбері, де навесні минулого року отруїли колишнього російського розвідника та його доньку, невідомі повісили російський прапор.

      Фото російського триколору користувачі публікують у соцмережах.

      Читайте також: Коли Росія зможе очікувати зміни ставлення до себе: відповідь глави МЗС Британії

      Місцеві видання зазначають, що, на думку працівників, прапор повісив невідомий. Він начебто прокрався до храму через ліс. Прапор Росії зняли одразу, як тільки його помітили.

      "О, росіяни повернулися", – написав один із жителів міста написав у своєму Twitter.

      Влада Солсбері відреагувала на інцидент – член парламенту Джон Гленн назвав появу російського прапора дурною витівкою.

      На щастя, його прибрали. Що за дурна витівка – висміювати серйозні події, що відбулися в Солсбері рік тому,
      – написав він у Twitter.

      Зазначимо, це вже не перша витівка росіян, пов'язана із цим собором. Так, на Новий рік телеканал Russia Today дарує шоколадні копії собору в Солсбері, який фігурує у фейковому інтерв'ю отруйників російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.  Окрім того, у Росії продавали настільну гру для дітей "Наші в Солсбері" виробника "Ігроленд".

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ РосіїОлександр Петров та Руслан Боширов.

      У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.

      У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Окрім них, до санкційного списку за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв.

      Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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